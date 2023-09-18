إدانات لاقتحام متطرفين للمسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.

وذكرت "الخارجية الكويتية" - في بيان الأحد - "أنها تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة هذه الأعمال الاستفزازية والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين".. داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام المتطرفين، الأحد، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى الأحد، وإخراج المصلين منه.

وشجبت الخارجية الفلسطينية "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وخاصة الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة لعشرات المستوطنين بحماية الجيش للمسجد الأقصى وأداءهم لطقوس تلمودية والنفخ بالبوق في باحاته وفي عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس".

وأيضا أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المصلين فيما يسمى "رأس السنة العبرية"، محذراً من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر البرلمان العربي بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم.