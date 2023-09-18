اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إحالة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة للمحاكمة الجنائية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:45 ص
إحالة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة للمحاكمة الجنائية تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب ــ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة مصر القديمة، للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

 

 

 

 

 

 

 

 


تنقيب

تنقيب عن الآثار

أخبار الحوادث

مصر القديمة

التنقيب عن الآثار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة