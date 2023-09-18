ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن القوات الجوية قولها - في بيان لها اليوم الاثنين - "إن طائرات شاهد حلقت من اتجاهين: بريمورسكو-أختارسك في روسيا وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم. وتم رصد ما مجموعه 24 طائرة بدون طيار هجومية تحلق باتجاه منطقتي ميكولايف وأوديسا. وتم اعتراض 18 طائرة بدون طيار انتحارية في طريقها، كما أطلقت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز Tu-95 MS صواريخ كروز من الأجواء فوق منطقة فولجوجراد الروسية".

وشاركت في الهجوم 8 طائرات، حيث أطلقت 17 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55.

وأكدت القوات الجوية أن "قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الطائرات ال(17) فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي".

وعلى صعيد أخر، أعلن حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم اليوم أن القوات الروسية هاجمت منطقة سنيهوريفكا في ميكولايف الأوكرانية بطائرات بدون طيار خلال الليلة الماضية.

وقال كيم - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - "في 18 سبتمبر، الساعة 02:25، تعرضت منطقة سنيهوريفكا لهجوم بطائرة شاهد 136/131 بدون طيار. تسبب حطام الطائرة في نشوب حريق في مبنى مكون من طابقين، وتم إخماده على الفور. ولحقت أضرار بالمباني المجاورة بسبب القصف".

وأضاف: "وقع الانفجار. ولم تقع إصابات".