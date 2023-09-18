وقالت ماليار ماليار -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- : "خلال مرحلة التحرير، بالقرب من باخموت، تم تطهير 51 كيلومترا مربعا من الأراضى الأوكرانية من الروس. وخلال الأسبوع الماضي، تمت إضافة كيلومترين مربعين إلى ذلك".

وأشارت إلى أنه تم تحرير منطقتى أندرييفكا وكليششيفكا على طول محور باخموت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت "إذا كنا نتحدث عن اتجاه باخموت فمن ناحية، هجومنا مستمر ولكن من ناحية أخرى، لم يتم إنشاء أي مجموعة هجومية هناك ،نحن نهاجم بالقوات التي نستخدمها للدفاع، ولم يتم إنشاء أي قدرات إضافية.

وأضافت ماليار أن "القوات التي كانت مكلفة بالدفاع في البداية تمكنت أيضا من التقدم".

وأشارت أيضا إلى أنه في اتجاهي كوبيانسك وليمان، لوحظ انخفاض في كثافة القتال خلال الأسبوع الماضي حيث لم يتم الإبلاغ عن أي جهود هجومية

من جانب الجيش الروسي مضيفة: في الغالب، يعيد الجيش الروسي "تجميع صفوفه ويحشد قواته للهجوم. لكن قواتنا المسلحة تستعد، وهي على علم بخطط الروس".

وفي سياق متصل ، أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا إيجور موروز صباح اليوم الاثنين، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 4 آخرون جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال موروز في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" في 17 سبتمبر، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في بلدة زاريخني، وأصيب أربعة آخرون في المنطقة خلال النهار".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه من الصعب للغاية تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

