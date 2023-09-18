أخبار مصر.. معلومات الوزراء: مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية 2022

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. "معلومات الوزراء": مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية لعام 2022 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.

البترول: 2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لحقل ظهر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز ، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات . وزارة التعليم تستعد لاستقبال 25 مليون طالب بفرش الفصول وتسكين التلاميذ استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية.

محافظ القاهرة: حظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من التعليم