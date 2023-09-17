5 فوائد صحية لشرب القهوة.. منها إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض

كتبت فاطمة خليل

يحب عشاق القهوة تناول فنجان من القهوة في الصباح لزيادة الطاقة والنشاط، وهناك فوائد لا حصر لها لشرب فنجان القهوة، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة لصحتك، بحسب موقع "Health shot".

فوائد شرب القهوة

هل تعلم أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي (CNS)؟ عندما يصل الكافيين إلى دماغك، فإنه يرسل إشارة لإطلاق المزيد من الخلايا العصبية، وبالتالي زيادة استقلاب الطاقة في جميع أنحاء الدماغ.

1. القهوة تعزز اليقظة والتركيز

تكمن فوائد القهوة السوداء في محتواها من الكافيين تمامًا مثل أي قهوة، تحتوي على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمنع الأدينوزين، مما يساعدك على البقاء مستيقظًا ومنتبهًا.

ومع ذلك، فإن بساطتها تعني أنها تقدم هذه الميزة دون إضافة السكريات والدهون الموجودة في مشروبات القهوة.

2. القهوة تحسن الأداء البدنى

عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية وممارسة الرياضة، يعزز الكافيين الموجود في القهوة مستويات الأدرينالين، مما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل، ومساعدتك على تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك.

3. القهوة تحتوي على مضادات أكسدة

القهوة هي كنز من مضادات الأكسدة، مثل حمض الكلوروجينيك، وتساعد هذه المركبات في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب ودعم صحتك العامة.

4. القهوة تساعدك على إنقاص الوزن

يمكن لمحتوى الكافيين أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويعزز حرق الدهون إلى جانب ذلك، تعمل القهوة على تنشيط جهازك العصبي، مما يجعله يرسل إشارة إلى الخلايا الدهنية في جسمك لتكسير الدهون في الجسم.

5. القهوة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض

تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر، والسكري من النوع الثاني، وبعض أشكال السرطان.

ترتبط هذه الفوائد الصحية المحتملة بطبيعة القهوة الغنية بمضادات الأكسدة.

وفقا للدراسات، فإن استهلاك القهوة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السرطان.