ولى العهد السعودى يُغادر سلطنة عمان

وكالات

ذكرت وكالة "واس"أن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، غادر مساء السبت، سلطنة عمان، عقب "زيارة خاصة" استغرقت 6 أيام، التقى خلالها بسلطان عمان، هيثم بن طارق.

ومن جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عبر حسابه في منصة X: "سمو ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأرفق بدر العساكر بمنشوره صورة لمحمد بن سلمان وهو يلوح من داخل السيارة التي يستقلها خلال مغادرته سلطان عمان وبجانبه عدد من المسؤولين العمانيين.

كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها عبر منصة إكس: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يختتم زيارته الخاصة لسلطنة عُمان".

ووصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة العمانية، مسقط، الاثنين الماضي، في زيارة خاصة، بعد اختتام مشاركته في قمة العشرين بالعاصمة الهندية، نيودلهي.