وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد العمل بالوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

قامت الوحدة المتنقلة، الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد بشارة، ضرورة تقديم الخدمة الطبية المتكاملة المتميزة لسيدات المحافظة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة التي تستهدف سيدات مصر للتوعية والكشف المبكر عن المرض.

وحرص الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد الخدمات الطبية المقدمة للسيدات من خلال العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي بدأت عملها صباح أمس السبت وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري والمتمركزة بجوار مجلس ومدينة الإسماعيلية، بجوار حديقة المعرفة من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

وأكد حطب، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، من خلال استقبال حالات الإحالة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وتقديم خدمات فحص السونار وأشعة الماموجرام من خلال فِرق طبية مدربة ومؤهلة.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي في إطار خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأبدى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سعادته بنسبة تردد السيدات على الوحدة المتنقلة والعيادة الأولية، وإجراءات الفحص خلال يومها الأول، مؤكدًا حرصه على متابعة انتظام سير العمل، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سرعته.

ووجه حطب الشكر للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة لدعمه الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة وحرصه على المتابعة الدائمة للمبادرات الصحية التي تشهدها المحافظة، ويوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام الأكبر، كما قدم الشكر للفريق الطبي بالوحدة المتتقلة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، دكتورة نهلة تعيلب منسق المبادرات الرئاسية، ودكتورة هويدا مرسي مدير إدارة الإسماعيلية الصحية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" والتي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.