اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:21 ص
وزير التعليم يصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الأقصر، وذلك لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024 - 2029 بالتعاون مع "يونيسيف" مصر، وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.
 
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله المحافظة محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
 
 

التربية والتعليم

زيارة وزير التعليم لمحافظة الأقصر

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

استراتيجية تطوير التعليم



الموضوعات المتعلقة

تخفيفا على الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بسبب الإعصار.. وزير التعليم يصدر قرارا بإعفاء التلاميذ من الرسوم الدراسية وتحمل الوزارة المصروفات.. رضا حجازى يوجه بتقديم كل التسهيلات للطلاب وتسكينهم بالمدارس

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:00 ص

رضا حجازى لوفد البنك الدولى: الأمية وعجز المعلمين والتسرب تؤثر في جودة التعليم

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:38 م

رضا حجازى: مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:53 م

رضا حجازى: الوزارة تضع بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس أولوياتها

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة