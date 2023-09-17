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وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات القطاع

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:00 م
وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات القطاع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت – مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات شملت مديري عموم للعمليات الشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت ستخلو من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم وكانت كالتالى..

المهندس أسامة عبد العزيز محمد سيد أحمد - مديراً عاماً للورش والخدمات الهندسية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.

الكيمائي يحيي حنفي محمد أحمد - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول.

المهندس طارق على أحمد أحمد بدوي - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.

المهندس هشام مصطفى أمين إبراهيم - مديراً عاماً للعمليات بالعمليات بشركة تنمية للبترول.

المهندس إسحاق سعد إسحاق عطية - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر.

 المهندس  رضا محمد الطوخي عبد المعز - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروشهد.

المهندس عمرو أحمد على درويش - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة البترول بشركة برج العرب للبترول إعتباراً من 18 أكتوبر 2023.

المهندس طارق عبد الفتاح محمد إبراهيم - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمه).

المهندس حمدي عبد الصمد محمد مبروك - مديراً عاماً للعمليات بالشركة الحديثة للحفر.

المهندس حمدي أحمد محمد النبوي  مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة دسوق بتروليم كومباني (بترودسوق).

المهندس  ثروت عاطف صديق محمد - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول.

 

 

 

 


البترول

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الغاز

حركة تنقلات

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