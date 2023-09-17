اليوم السابع
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مهندس زراعى بالشرقية ينجح فى زراعة الجوافة البلاك.. وسعر الكيلو منها 200 جنيه

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:00 ص
مهندس زراعى بالشرقية ينجح فى زراعة الجوافة البلاك.. وسعر الكيلو منها 200 جنيه جوافة بلاك
الشرقية – فتحية الديب

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مهندس زراعى من أبناء محافظة الشرقية، مغرم بزراعة الفواكه الاستوائية، وقرر عمل تجربة جديدة فى المحافظة وهى زراعة فواكه ومحاصيل استوائية من خلال الصوب الزراعية، إذ تعتبر ألفواكه الاستوائية من أجمل ألفواكه، وأنتج محاصيل مثل البن والجرافيولا والبمبر وغيرها من ألفواكه الاستوائية النادرة التى بدأت تلقى رواجا داخل محافظة الشرقية.
 
هو المهندس محمد عطية ابن مدينة الزقازيق، الذى نقل فكرة جديدة مختلفة من شرق أسيا، بعد سنوات من الكد والكفاح والطموح، إلى محافظة الشرقية، وهى زراعة أنواع نادرة من الفواكه الاستوائية.
 
ومن هذة الأصناف " الجوافة البلاك" وتحدث عن تجربته الجديدة فى زراعة الجوافة البلاك، قائلا: إنه استطاع الحصول على نوع من تلك الشتلات وقام بزراعتها على سبيل التجربة وبعد سنة ونصف من زراعتها أخرجت الثمار، وهو صنف جديد من نوعه، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية  وأن الكيلو منها يترأوح من 200 إلى 300 جنيه
 
وأردف أنه نشأ فى أسرة تعشق الزراعة، فوالده وجده متخصصا فى زراعة ألفواكه،  ثم قام هو بابتكار زراعة الفواكه الاستوائية، وبدأ فى عمل إكثار بذور بعض الأصناف ونجحت الطريقة وتوسع، أصبح يزرع العديد من الأصناف وكل فترة يحاول زيادة زراعة أصناف جديدة.
 
جوافة بلاك (1)
جوافة بلاك (1)

جوافة بلاك (2)
جوافة بلاك (2)

جوافة بلاك (3)
جوافة بلاك (3)

جوافة بلاك (4)
جوافة بلاك (4)
 

جوافة بلاك

الشرقية

مهندس زراعى بالشرقية

ألفواكه الاستوائية



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