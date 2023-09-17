منح للدراسة فى ألمانيا لطلاب الجامعات المصرية.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin عن تقديم منح كاملة وجزئية للطلاب المتفوقين من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر، والذين أمضوا عام أو فصل دراسي كامل في جامعاتهم، لاستكمال دراستهم في الجامعة الالمانية الدولية ببرلين.

وقال الدكتور رالف كليشفسكى، رئيس الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin، إن باب التقديم مفتوح لجميع الطلاب المتفوقين من جميع الجامعات المصرية، وذلك لدور نوفمبر 2023 او فبراير 2024، ويشترط للتقدم للمنح أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد جدًا على الاقل.

وتقدم الجامعة 10 منح كاملة حتى الانتهاء من مرحلة البكالوريوس للطلاب في كليات ( الهندسة وتكنولوجيا الإعلام، العمارة، الميكاترونكس، الفنون التطبيقية والإدارة).

وأعلنت الجامعة عن شروط التقديم والتسجيل من خلال الرابط التالى:

‏https://www.giu-berlin.de/en/admission/scholarships.aspx

ويهدف هذا البرنامج لمد جسور التواصل بين مصر والمانيا عن طريق توطيد التعاون العلمى والبحثي والذى يرتكز على الكوادر المؤهلة من الطلبة والباحثين المتفوقين من أبناء مصر.