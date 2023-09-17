مقتل مساعد قائد شرطة لوس أنجلوس بإطلاق نار من "مجهول"

وكالات

قتل مساعد قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بعدما أصيب في إطلاق نار على سيارة الدورية الخاصة به، مساء السبت، على يد مهاجم مجهول.

وحسب موقع الحرة، أكد قائد شرطة المقاطعة، روبرت لونا، أنه يجري تحقيقا في الحادثة، وقال في مؤتمر صحفي إن مساعده، رايان كلينكونبرومر (30 عاما)، توفى بعد نقله إلى المستشفى.

وأظهر التحقيق الأولي أن كلينكونبرومر كان يقود سيارته أثناء الخدمة وتعرض لإطلاق النار حوالي الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).

وتم العثور عليه من قبل شخص مجهول الهوية، قال لونا إنه اتصل بأجهزة الطوارئ.

وأضاف لونا أنه يعتقد أن إطلاق النار كان "اغتيالا"، لكن ليس من المعروف بعد ما الدافع ولا ما إذا كان المساعد أو إدارة الشرطة بشكل عام هما الهدف.

كما ذكر أن مكتبه يعمل بشكل وثيق مع ممثلين من مدينة بالمديل، الواقعة على بعد نحو 98.1 كيلومترا إلى شمال شرق مقاطعة لوس أنجلوس.

وبدوره، علق السيناتور الجمهوري عن الولاية، سكوت ويلك- والذي يمثل بالمديل- على الحادث قائلا "إنها أخبار مفجعة".