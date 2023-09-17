مصرع طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

الدقهلية _ محمد الحبشي

لقي طفلان مصرعهما وأصيبت والدتهما وشقيقيهما وسائق توكتوك، وذلك في حادث سير مروع على طريق المنصورة أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك على طريق أجا المنصورة، أمام قرية نقيطة التابعة لدائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة ، وتبين أن طرفي الحادث سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 8539 د ع أ، قيادة محمود أ.ف. ويبلغ من العمر 39 عاما، وتوك توك بدون لوحات معدنية، قيادة أحمد ال.م. ويبلغ 30 عاما، مقيم بقرية نقيطة.

وأسفر الحادث عن مصرع، إبراهيم محمد إبراهيم الدميري، 12 عام، طالب بالصف الثالث الإبتدائي، وشقيقته تلا وتبلغ من العمر 3 أعوام، فيما أصيبت والدتيهما سهام م.م.ال. 30 عاما، ربة منزل، بسحجات وكدمات متفرقة بالجبهة والأنف والقدم اليمنى، ونجليها عدي 7 أعوام، وفؤاد 10 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، وجميعهم مقيمين بقرية منية سندوب، كما أصيب سائق التوك توك بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

وبسؤال والد الأطفال ويدعى محمد إبراهيم عوض الدميري، 41 عاما، سائق، اتهم سائق التوك توك بالسير عكس الإتجاه وسائق الميكروباص بالسرعة الزائدة، ما تسبب في مصرع نجليه وإصابة زوجته وطفليه الآخرين.

وتم نقل الجثتين للمشرحة والمصابين للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.