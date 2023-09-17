اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:51 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الغربى، بحرى كمين الكوامل وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق ، نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى الجامعى، والمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة بوصول جثة إلى مستشفى سوهاج العام ووصول 3 أشخاص مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى عقب وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بحرى كمين الكوامل نتج عن الحادث إصابة ش. م . ا 46 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح متهتك بأصابع اليد اليسرى ، وإصابة ل . م . م 13 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ب . م . 25 سنة بإشتباه كسر بالحوض وإشتباه كسر بالساقين، ووفاة أخر يبلغ من العمر 50 سنة تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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