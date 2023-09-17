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محافظ بورسعيد يكرم اللاعب عمر العوضى لحصده ذهبية أفريقيا لأولمبيات باريس

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:21 م
محافظ بورسعيد يكرم اللاعب عمر العوضى لحصده ذهبية أفريقيا لأولمبيات باريس المحافظ يكرم اللاعب
بورسعيد - محمد عزام

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللاعب عمر السيد رجب العوضي، أحد أبناء المحافظة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال والتي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال وتأهله لبطولة أولمبياد باريس 2024، بحضور أسرة اللاعب، وأشرف الدسوقي رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة. 
 
وقدم محافظ بورسعيد، خالص التهنئة للاعب، معربًا عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والأوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات.
 
وطالب المحافظ خلال تكريم اللاعب بالاجتهاد في التدريبات من أجل الاستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر تكريم اللاعب عقب حصوله على البطولة القادمة باريس 2024 والتتويج بها.
 
 
المحافظ يكرم اللاعب
المحافظ يكرم اللاعب

المخافظ مع الاسره
المخافظ مع الاسره

تكريم اللاعب
تكريم اللاعب

محافظ بورسعيد مع اللاعب
محافظ بورسعيد مع اللاعب

 


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