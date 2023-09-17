محافظ المنوفية يتفقد انتظام العمل بمستشفى شنتنا الحجر بعد انتهاء أعمال التطوير

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى، رافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية وغرف سحب العينات والأشعة والغسيل الكلوى والعيادات الخارجية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من مديرة المستشفى عن الخدمات المقدمة للمريض منذ وصوله لقسم الاستقبال وحتى تماثله للشفاء، واستفسر المحافظ عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ووجه بحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتلبيتها، كما وجه المحافظ مديرة المستشفى بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتأدية الخدمات الطبية على الوجه الأمثل، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية لتذليل كافة العقبات والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم على العاملين بالمستشفى لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى، أشار محافظ المنوفية أن مستشفى شنتنا الحجر تعد بمثابة مركزاً طبياً متميزاً ورائداً فى تقديم الخدمات الصحية والعمل على تطوير الأداء الطبى والخدمى، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الطبى كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات شنتنا الحجر قد شهدت تطويرا شاملا ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية، حيث تم إنشاء قسم لمناظير الجهاز الهضمى وتوفير جهاز المنظار العلوى والقولونى وتجهيز جناح لبنك الدم لخدمة مرضى الغسيل الكلوى، وتضم المستشفى 8 عيادات خارجية، 58 من الأسرة موزعة على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلى والغسيل الكلوى، كما يوجد بالمستشفى معمل كيمياء ومعمل ميكروبيولوجى ومعمل باراسيتولوجى وتم تزويدهم بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى تعمل على تقديم الخدمات الطبية لـ 500 ألف نسمة.

واستكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بقويسنا وبركة السبع، بتفقد عدد من قطع الأراضى غير المستغلة بنطاق مدينة قويسنا وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية وفق النظم الحديثة بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتنميتها واستغلالها لضخ عائد اقتصادى يعود بالنفع العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، رافقه رؤساء الوحدات المحلية لمركزى بركة السبع وقويسنا، ومدير مديرية الطرق، والمستشار الهندسى للمحافظة.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات رصف طريق قويسنا- اسطنها والبدء فوراً فى إدارج الوصلة داخل الكتلة السكنية بالمنطقة ضمن خطة الرصف للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

وخلال جولته فاجئ محافظ المنوفية حديقة " تحيا مصر " بقويسنا للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها، حيث تلاحظ وجود بعض المخالفات مما أضرت بالشكل العام والمظهر الحضارى للحديقة، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ووضع تصور شامل لإعادة الرونق الجمالى للحديقة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة الحدائق والمنتزهات العامة للتأكد من عدم إقامة اية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شانها الإخلال بالمظهر العام.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير منطقة ديا الكوم ببركة السبع، حيث تم الانتهاء من قطع الفرمة وجارى تركيب البلدورات تمهيداً لأعمال الرصف، وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جارى رصف 7 شوارع فرعية وكذا مربعات سكنية بنطاق المدينة بتكلفة 22 مليون جنيه ضمن خطة الاستثمارية للعام المالى الجديد.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان , كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميدانى لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة بالخطة الجديدة والوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال فى أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.