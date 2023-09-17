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محافظ الجيزة: معرض أهلا مدارس يوفر مستلزمات دراسية ومواد غذائية بتخفيضات 30%

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:16 م
محافظ الجيزة: معرض أهلا مدارس يوفر مستلزمات دراسية ومواد غذائية بتخفيضات 30% اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقد التجهيزات النهائية لافتتاح معرض (أهلاً مدارس)
كتبت - مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض (أهلاً مدارس) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
 
تفقد محافظ الجيزة التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض والذي يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات و أقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان و اللحوم البلدية الطازجة و المجمدة.
 
وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.
 
وشدد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.
 
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