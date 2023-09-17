محافظ الأقصر يفتتح ثانى معارض أهلا مدارس بتخفيضات 40% فى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات معرض أهلاً مدارس الكائن بشارع الصحة القديم بمنطقة شارع أحمد عرابى بمدينة إسنا، والذى يستمر حتى بداية العام الدراسى بتخفيضات تصل لـ 40%، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالأقصر، لإقامة المعارض فى المناسبات لبيع السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل فى التجهيزات لافتتاح فعاليات المعرض بالمحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإقامة معارض " أهلا مدارس " فى جميع مدن المحافظة.

وقال المهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية للأقصر، أن معرض "أهلا مدارس" تحت إشراف الغرفة التجارية المصرية بالأقصر والمعرض شامل جميع مستلزمات المدارس، لافتًا إلى أن الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم هذه المعارض للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، مضيفاً أن هذا المعرض أعطى أفضلية فى وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدارسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التى قدمتها الدولة للتجار فى المعرض الذى يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزى مدرسى لكافة المراحل التعليمية.

وشارك فى الافتتاح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ومنصور فرج خضرى القشيرى نائب أول رئيس الغرفة، وحسام عثمان عبود سكرتير عام الغرفة، وأحمد حمزة كشك نائب ثانى لرئيس الغرفة، والنائبة زينب السلايمى عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ومحمود أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بإسنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال، وذلك للمساهمة لتوفير ملابس وأدوات مدرسية بأسعار مخفضة بسعر الجملة لخدمة المواطنين.