

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم / الأحد /- إن اللقاء الذي جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك- تناول العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين الموضوعات الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة و استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.