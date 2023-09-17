قرارات تاريخية للرئيس السيسى تدخل السعادة والبهجة على المواطنين

محمد الجالى

حظيت القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، بإشادة الخبراء والمختصين، فضلًا عن جموع الشعب المصرى التى أثلجت هذه القرارات قلوبهم، وأدخلت السعادة والبهجة على حياتهم، وأثبتت أن الرئيس السيسى يشعر بهم وقريبا منهم، ويدرك تماما أن الأزمة العالمية أثرت على الجميع، ولذلك اتخذ هذه القرارات لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري.

واحتشد أهالى بنى سويف فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة، أمس، وفور وصول الرئيس السيسى عبر الأهالى عن ترحيبهم الكبير بالزيارة مرددين هتافات "تحيا مصر".

وقبيل بدء كلمته أمس، دعا الرئيس السيسى الحاضرين، دعوة للوقوف دقيقةً حداداً على أرواح المصـريين الذين لقوا حتفهم فى ليبيــا"

واستهل الرئيس السيسى حديثه، بتوجيه التحية والتقدير والاعتزاز لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم، بأنهم أبناء حضارة عريقة، وأمـة فاضـلة، ووطــن قـوى، مؤكدًا أن تلك التحية واجبة، لكل مصرى ومصرية، يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وقال الرئيس السيسى:" أحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم، هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى ولأننى أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة.. لتنفيــذ مـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من

"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه،

إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"،

بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.