اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر بتفرح..

قرارات تاريخية للرئيس السيسى تدخل السعادة والبهجة على المواطنين

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:25 م
قرارات تاريخية للرئيس السيسى تدخل السعادة والبهجة على المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظيت القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، بإشادة الخبراء والمختصين، فضلًا عن جموع الشعب المصرى التى أثلجت هذه القرارات قلوبهم، وأدخلت السعادة والبهجة على حياتهم، وأثبتت أن الرئيس السيسى يشعر بهم وقريبا منهم، ويدرك تماما أن الأزمة العالمية أثرت على الجميع، ولذلك اتخذ هذه القرارات لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري.
 
واحتشد أهالى بنى سويف فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة، أمس، وفور وصول الرئيس السيسى عبر الأهالى عن ترحيبهم الكبير بالزيارة مرددين هتافات "تحيا مصر".
 
وقبيل بدء كلمته أمس، دعا الرئيس السيسى الحاضرين، دعوة للوقوف دقيقةً حداداً على أرواح المصـريين الذين لقوا حتفهم فى ليبيــا"
 
واستهل الرئيس السيسى حديثه، بتوجيه التحية والتقدير والاعتزاز لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم، بأنهم أبناء حضارة عريقة، وأمـة فاضـلة، ووطــن قـوى، مؤكدًا أن تلك التحية واجبة، لكل مصرى ومصرية، يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.
 
وقال الرئيس السيسى:" أحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم، هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى ولأننى أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة.. لتنفيــذ مـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من 
"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، 
إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، 
بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
 
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
 
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس السيسى

الرئيس فى بنى سويف اليوم

السيسي يزور بني سويف

زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف

الرئيس السيسى في زيارة لبنى سويف

بني_سويف_بتفرح

الرئيس يفتتح مشروعات في بنى سويف

محافظة بنى سويف

مشروعات حياة كريمة في بنى سويف

قرية سدس الأمراء ببنى سويف

قرية سدس الأمراء بمركز ببا

مجلس قروى سدس الأمراء

مبادرة حياة كريمة

افتتاح مشروعات حياة كريمة

تنمية الصعيد

مشروعات تنموية بالصعيد

إنجازات حياة كريمة في بنى سويف

برنامج تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة ببنى سويف

المبادرات الرئاسية

الدكتور محمد هانى غنيم

مشروعات البنية التحتية في بنى سويف

مشروعات التعليم في بنى سويف

مشروعات الصحة في بنى سويف

المشروعات التنموية في بنى سويف

أخبار بنى سويف

افتتاح مشروعات قومية ببنى سويف

افتتاح مشروعات قومية بالصعيد

مشاريع مبادرة حياة كريمة بالصعيد

أهمية مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة pdf

أهمية مبادرة حياة كريمة في تنمية قرى مصر

اليوم السابع بلس

تكلفة مشروعات حياة كريمة

تكلفة مشروعات حياة كريمة بالصعيد



الموضوعات المتعلقة

خلال زيارته بنى سويف.. الرئيس السيسى: "أنا إنسان مصرى بسيط عشت عمرى كله زيكم.. وأنا منكم وحاسس بيكم".. ويؤكد: "عددنا 110 ملايين ونستوعب 10 ملايين ضيف فى مصر.. وموقف المصريين من التحديات مقدر قوى وجبر خاطر ليا"

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:17 م

قرارات تاريخية للرئيس السيسى.. نواب وأحزاب: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%" قرار مهم.. والعلاوة الاستثنائية تدعم المواطنين.. و42 حزبا سياسيا: الرئيس بعث الأمل وأثلج صدور المصريين

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:11 م

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي من بني سويف.. أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة لمستفيدي "تكافل وكرامة" وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد أو غرامات تأخير لهيئة التعمير والتنمية

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:07 م

الرئيس السيسي يقرر زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه.. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح "600" جنيه.. وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة