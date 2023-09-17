اليوم السابع
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قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:28 م
قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص ضمن "حياة كريمة"
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص على مدار يومين متتاليين 18 و 19 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.
 

مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل علاجية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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