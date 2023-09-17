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فيضانات تشيلى تؤدى إلى انهيارات أرضية وعزل 11 ألف شخص فى بلديات مختلفة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:32 ص
فيضانات تشيلى تؤدى إلى انهيارات أرضية وعزل 11 ألف شخص فى بلديات مختلفة فيضانات - أرشيفية
فاطمة شوقى

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شهدت تشيلى، هطول أمطار غزيرة تسببت فى فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية فى مناطق مختلفة بجنوب تشيلى، كما تم عزل 11 ألف شخص فى بلديات مختلفة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.

وحددت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها (Senapred) أن مناطق بيو بيو وأروكانيا ولوس ريوس ولوس لاجوس في حالة تأهب بسبب فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية، وشهدت منطقة أراوكانيا حدثت عدة انهيارات أرضية أدت إلى عزل أكثر من 11 ألف شخص في بلديات تولتين وتيودورو شميدت ونويفا إمبريال ولونكوتشي وبوكون وكوراريو.

من جانبها، فى منطقة لوس ريوس، لا يزال 31 شخصًا معزولين فى بلديتى بانجيبولي وريو بوينو.

ولا تزال لوس لاجوس معزولة بسبب انقطاع الطريق V-691، حيث تم حظر شريان الطريق المذكور بسبب فيضانات الأنهار والانهيارات الأرضية التى تركت حتى بعض قطاعات بلدية كوشامو دون الدخول أو الخروج.

وفي الوقت الحالي، تعمل السلطات التشيلية على حماية الضحايا وإعادة تأهيل الطرق للوصول إلى المجتمعات التي تم قطعها.

وبحسب موقع سينابريد، فإن هناك أكثر من 400 ضحية سيتم توزيعهم على مختلف مراكز الإيواء التى أنشأتها السلطات.

ومن المتوقع أن تتأثر منطقتى لوس لاجوس وفالبارايسو بالأمطار والرياح والعواصف الرعدية المحتملة.


تشيلى

الامطار

فيضانات

انهيارات ارضية

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