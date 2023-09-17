اليوم السابع
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فلسطين: مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوسا تلمودية بمحيط الحرم الإبراهيمي

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:38 م
فلسطين: مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوسا تلمودية بمحيط الحرم الإبراهيمي اقتحام الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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أدى مستوطنون طقوسا تلمودية، اليوم الأحد، بالقرب من الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.


واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - قيام المستوطنين بأداء طقوسهم بالقرب من "الباب الشرقي" للحرم الإبراهيمي، في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار التي تحيط بالحرم الإبراهيمي، نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليه، في تحدٍ واضح وسافر لمشاعر المسلمين.


وقال الجعبري، إن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته لمقدساتنا ما هو إلا سياسة للتطهير الديني والعرقي، التي تعبر عن سياسته الممنهجة بمحاربة الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه.


ودعا مدير عام أوقاف الخليل، المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتها في الوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال للسيطرة على مقدساتنا وأماكن عبادتنا".


المسجد الأقصى

فلسطين

مستوطنون

الاحتلال الإسرائيلى



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