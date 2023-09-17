اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تعلن حالة "الإنذار البرتقالى" فى 10 أقاليم بسبب العواصف الرعدية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:08 م
فرنسا تعلن حالة "الإنذار البرتقالى" فى 10 أقاليم بسبب العواصف الرعدية عواصف رعدية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة "إنذار برتقالي" فى 10 أقاليم جديدة بسبب العواصف ليصل عدد الأقاليم فى هذه الحالة إلى 33 إقليما.


وذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد أن الأقاليم العشرة التى تم وضعها للتو فى حالة "إنذار برتقالي" بسبب "العواصف الرعدية" هم المقاطعات الثمانية فى "إيل دو فرانس" (فى شمال وسط فرنسا وعاصمتها مدينة باريس) و"أور-إي-لوار" (فى شمال غرب فرنسا) و"لواريت" (هو جزء من المنطقة الوسطى فى فرنسا). 


وأضافت القناة أن حالة الإنذار ستبدأ فى هذه الأقاليم الساعة 4 مساء (حسب التوقيت المحلى لفرنسا).

 

 


فرنسا

هيئة الأرصاد الفرنسية

عواصف فى فرنسا

إنذار برتقالي



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