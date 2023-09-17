طلاب جامعة حلوان يشاركون فى تحرير 15 ألفا و952 مواطنا من الأمية

كتب محمود طه حسين

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية 2023 تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية".

وشارك الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الامية، ممثلا للجامعة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والتي أُقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة بمحافظة القاهرة ، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

وأكد على أن قضية محو الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، في إطار ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان ومبادرة تنمية الأسرة المصرية فى توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى دعم قيادات جامعة حلوان للمشروع القومي لمحو الأمية والذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2023 ، وأفاد أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات المتقدمة والمتميزة في هذه المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بجانب ضرورة محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كشرط للحصول على شهادة التخرج للطلاب.

وفى ذات السياق نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، في تحرير ألاف المواطنين من الأمية في معظم محافظات وقرى ومدن جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المتحررين من الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عدة دورات امتحانية متتالية إلي 15 ألف و952 مواطن ومواطنة تم تحريرهم من الأمية .

كما تم التنويه إلى الإجراءات والممارسات التى تم اتخاذها من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في خططه وحملاته التوعوية بالمشروع من خلال عقد العديد من الندوات للتوعية بالمشروع بالكليات المشاركة، وإصدار مطوية القطاع بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار لا للأمية في الجمهورية الجديدة، علاوة عن دور القوافل التنموية المتكاملة للوصول بخدمات الجامعة إلى المجتمع وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 6 قوافل تنموية متكاملة متضمنة برنامج محو الامية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، كما تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، وتشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية لتوعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع ، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة لإدارة فعاليات المشروع ومتابعة تنفيذه على مستوى كليات الجامعة.