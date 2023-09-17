طرح حلويات شرقية وحلاوة المولد بمعرض أهلا مدارس بفيصل بتخفيضات 25%

كتبت - مرام محمد

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، على طرح حلوى المولد بمعرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، والذي سوف يتم افتتاحه خلال ساعات، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، وذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

ويتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد بمعرض "أهلا مدارس" بفيصل، بجانب طرح مخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، وذلك على النحو التالي:

-علبة حلوى "كرتون" (زنة 1 كيلو) بـ85 جنيها بدلا من 110 جنيهات.

-علبة حلوى "باغ" (زنة 1 كيلو) بـ100 جنيه بدلا 130 جنيها.

-علبة حلوى (زنة 2 كيلو) بـ200 جنيها بدلا من 250 جنيها.

-علبة حلوى لوكس (زنة 3 كيلو) بـ350 جنيها بدلا من 400 جنيها.

-طبق بسبوسة (زنة 500جم) بـ50 جنيها بدلا من 55 جنيها.

-طبق كنافة (زنة 500جم) بـ50 جنيها بدلا من 55 جنيها.

-طبق جلاش (زنة 500جم) بـ35 جنيها بدلا من 40 جنيها.

-طبق بقلاوة (زنة 500جم) بـ75 جنيها بدلا من 85 جنيها.

-علبة بسكويت سادة (زنة 500جم) بـ55 جنيها بدلا من 60 جنيها.

-علبة كوكيز (زنة 500جم) بـ55 جنيها بدلا من 60 جنيها.

-علبة بيتي فور (زنة 500جم) بـ55 جنيها بدلا من 60 جنيها.

يُذكر أن معارض "أهلا مدارس 2023" انطلقت في جميع المحافظات، تزامنا مع افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة، لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة.

وتقدم معارض "أهلا مدارس" المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية تخفيضات على كافة المستلزمات الدراسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية وملابس والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومواد غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.