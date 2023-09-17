ضحية الخطف بالسويس عقب تحريره: دفعت ثمن خلافات زوج شقيقتي

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن السويس، لأقوال عامل لحام، تعرض للخطف، وذكر المجني عليه عقب تحريره، أن 3 أشخاص استدرجوه، واختطفوه داخل سيارة ميكروباص، ثم احتجزوه داخل شقة بمنطقة الأربعين، بعد تكبيل يديه.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين اختطفوه لإجبار زوج شقيقته على تسوية خلافات مالية، بينه وبين مالك المنزل الذي احتجز به.

واعترف المتهمون البالغ عددهم 3 أشخاص، عقب ضبطهم بخطف المجني عليه، حيث حرضهم مالك المنزل على ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بين وبين زوج شقيقة العامل، وذكروا انهم استخدموا سيارة ميكروباص في خطف المجني عليه، واحتجزوه داخل شقة مغلقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة، وعقب التحقيق معهم، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس، عن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزال شخص مكبل الأيدى وإدخاله عنوة بأحد المنازل بمنطقة الأربعين بالسويس.

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف المنزل المشار إليه تبين تواجد عامل لحام مقيم بالجيزة بالدور الثانى بإحدى الغرف داخل شقة مغلقة، وبمناقشته قرر بوجود خلافات مالية بين مالك المنزل وزوج شقيقته قام على إثرها مالك المنزل بالاتفاق مع 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" على اختطافه، للمساومة على تسوية الخلافات المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.