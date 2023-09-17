ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 243 قضية مخدرات، و109 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 61139 حكم قضائى متنوع فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام كلٍ من عاطل حاصل على دبلوم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وأن المبلغ المالى حصيلة نشاطهما الإجرامى.

واستهدف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية - برج العرب بالإسكندرية)، وقد أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى)، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامريةن وبحوزته (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامريةن وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيليةن وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.