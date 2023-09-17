شاب من كفر الشيخ : أدعم الرئيس لاستكمال المشروعات المتعددة "فيديو"

وأضاف رشوان، أنه كشاب ومهندس لديه مخاوف من عدم استكمال المشروعات التنموية التى شهدتها مصر أيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولن يجد من يعطيه الضمان لاستمرارتها، لذا يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن لديه تفاؤلا بالقادم وأنه سيكون أفضل برغم الظروف التي تمر بها مصر.

وأكد رضوان، أن هناك مبادرات متعددة تؤهل الشباب، وحضر دورات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكل ما يحتاجه أن يعلم ويفهم الجميع الحالة التي كانت عليها مصر قبل ذلك، والحالة التي عليها الآن وما سنكون عليه من خلال المستقبل.