اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاب من كفر الشيخ : أدعم الرئيس لاستكمال المشروعات المتعددة "فيديو"

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:00 م
شاب من كفر الشيخ : أدعم الرئيس لاستكمال المشروعات المتعددة "فيديو" أحمد سامي رضوان من شباب كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد سامي رضوان، من شباب كفر الشيخ، أدعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة بسبب المشروعات التنموية المتعددة، التي غطت جميع شرائح المجتمع، مثل العاصمة الإدارية والاسكان، وشبكة الطرق العملاقة، وغيرها من المشروعات.

وأضاف رشوان، أنه كشاب ومهندس لديه مخاوف من عدم استكمال المشروعات التنموية التى شهدتها مصر أيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولن يجد من يعطيه الضمان لاستمرارتها، لذا يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن لديه تفاؤلا بالقادم وأنه سيكون أفضل برغم الظروف التي تمر بها مصر.

وأكد رضوان، أن هناك مبادرات متعددة تؤهل الشباب، وحضر دورات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكل ما يحتاجه أن يعلم ويفهم الجميع الحالة التي كانت عليها مصر قبل ذلك، والحالة التي عليها الآن وما سنكون عليه من خلال المستقبل.

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

أدعم الرئيس

محافظ كفر الشيخ

انتخابات رئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة