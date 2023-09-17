سيدة تعارض على حكم قضائى بعد خلافات مع جيرانها

كتب محمود عبد الراضي

نشرت إحدى السيدات بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله "تعرضها للتهديد ومحاولة اقتحام منزلها بدون وجه حق".

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات سابقة بين (صاحبة الحساب - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) و (إحدى السيدات ، وزوجها - مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) ، مما أسفر عن صدور حكم قضائى ضد الشاكية لصالح المشكو فى حقهما ، وعقب صدور الحكم تم إعلانها به دون تجاوز، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة فى الحكم دون تجاوز.