زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا على متن قطاره

وكالات

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في أقصى الشرق الروسي بعد زيارة استمرت 6 أيام، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

ورحب شويغو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.