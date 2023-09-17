اليوم السابع
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رئيس مركز المناخ: الطقس مناسب لاستكمال زراعة محاصيل البطاطس والفاصوليا والثوم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:00 ص
رئيس مركز المناخ: الطقس مناسب لاستكمال زراعة محاصيل البطاطس والفاصوليا والثوم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن فصل الصيف ما بقى منه أيام معدودة وسينتهى فلكياً في مصر، وخلال هذه الأيام نستعد إلى الانتقال إلى الخريف بسلام وهدوء وبأجواء خريفية.
 
وأضاف أن فصل الصيف يتبقى منه بعض المناوشات، مشيرًا إلى أن مناخ هذه الفترة مختلف عن الصيف ستنكسر حرارة ليله، وتزيد فروق الحرارة بين النهار والليل، مع زيادة  رطوبة النهار، وبداية ظهور السحب شمالا ، مع زيادة نقطة الندى وتكون الشبورة المائية بحري .
 
 
أوضح فهيم أن الاجواء الآن مناسبة لاستكمال زراعة العروة النيلية / الخريفية / الشتوية من محاصيل البطاطس والبنجر بحري والفاصوليا والبسلة البدرية والجزر والبصل في مصر الوسطى والثوم في بحري و الفروالة في بحري و شتل الطماطم والفلفل والباذنجان وزراعة الخيار والكوسة و زراعة العروة الخريفية لمحاصيل الصوب.
 
وحذر فهيم من أن الظروف مناسبة لدودة الحشد ودودة ورق القطن وأيضا لدودة براعم الزيتون وظروف مناسبة ايضا لبعض الامراض المحبة للرطوبة زي البياض الزغبي على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل.

الزراعة

الثوم

البصل

الخريف

الصيف



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