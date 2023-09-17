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رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات اللازمة لموسم الحج المقبل

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:47 م
رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات اللازمة لموسم الحج المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء مصطفى حسين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير كريم السادات، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء شريف زكريا، من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو التنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل.
 
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تقوم بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها.
 
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الخدمات اللوجستية التي ستُقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل.
 
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين.
 
 

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