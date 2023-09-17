اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلا مدارس بفيصل عقب افتتاحه

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:00 م
رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلا مدارس بفيصل عقب افتتاحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتب مدحت وهبة - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة عقب افتتاحه حيث يتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية  أيضا السلع الغذائية التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية  بأسعار مخفضة .
 
وكان  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد أكد على توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعارض  بالمحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المستلزمات طوال فترة المعارض، حيث تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعارض  طوال فترة إقامتها ومدها بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس.
 
 
 
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (1)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (2)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (3)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (4)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (5)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (6)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (7)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (8)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (9)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (10)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (11)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (12)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (13)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (14)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (15)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (16)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (17)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (18)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (19)
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (20)

 

 
 

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

وزير التموين

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بفيصل

معرض اهلا مدارس بفصيل

تخفيضات معرض مدارس

معارض اهلا مدارس

أهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

السكر والزيت بمعرض أهلا مدارس



الموضوعات المتعلقة

إقبال كبير خلال افتتاح معرض أهلاً مدارس بكفر الشيخ وتجهيزات لافتتاح 8 معارض أخرى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:48 م

رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل.. صور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:29 م

انطلاق فعاليات معارض "أهلا مدارس" بالإسكندرية بتخفيضات تصل لـ30%.. يضم أدوات مكتبية خاصة للمكفوفين بطريقة "برايل".. أسعار السلع الغذائية والملابس تنافسية.. والمحافظ: الدولة تحرص على تقديم كل سبل الدعم.. صور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:18 م

"غرفة الإسكندرية" تفتتح معرض "أهلاً مدارس" بتخفيضات تصل لـ30%.. صور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة