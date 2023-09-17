رئيس النيابة الإدارية يبحث التواصل الدائم والفعّال مع رئيس منظومة الشكاوى الحكومية

كتب: عبد الله محمود

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى وتحقيق العدالة الناجزة.

يأتى ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.