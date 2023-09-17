دكتور صيدلي بالقليوبية: الرئيس السيسي حمل روحه على يده لإنقاذ مصر

قال الدكتور أحمد إدريس، طبيب صيدلي من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس مجرد دعما عاديا بل هو ردا للجميل للرئيس على ما قدمه لمصر منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث حمل روحه على يديه وقدمها للشعب المصري لحماية مصر دون أية أطماع بل أن الشعب المصري هو من طالبه بالترشح لإنقاذ مصر.

وتابع "إدريس" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أن مصر في عامي 2011 و 2012 كانت في حالة ضياع ودخلت في نفق مظلم من خلال جماعة عملت على تغييب الشعب المصري من أجل احتكام زمام الأمور بمصر باسم الدين وباطنه الإرهاب وتهميش دور المواطن المصري واقتصاره على جماعتهم، وعلى النقيض تماما الأن في عام 2023 وعلى مشارف عام جديد أصبح الحال غير سابقه تمام، وأصبحت هذه مصر التي كنا نتمناها سابقا ونريد أن نحيا بها.

وأوضح "إدريس"، أن العالم كله يمر بظروف اقتصادية صعبة ولم تقتصر على مصر فقط والتي تسعى بشتى السبل للمرور منها بأقل الخسائر، قائلا: "ظروف اقتصادية مع بلد أحسن مما أكون عايش بدون بلد، ونعمة الأمن والأمان من أعظم النعم، في الفترة السابقة لفترة تولى الرئيس كانت هذه النعمة غير موجودة، لكن الأن أنا أمن على أسرتي وبيتي ومشروعاتي، ولابد أن نرد الجميل للرئيس على ما قدمه خلال الفترة الماضية".