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جامعة حلوان تعلن استعداداتها للعام الجامعي الجديد 2023-2024

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:26 ص
جامعة حلوان تعلن استعداداتها للعام الجامعي الجديد 2023-2024 الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمود طه حسين

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 أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2023-2024، وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.
 
وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.
 
واختتم الدكتور قنديل تصريحه بالتأكيد على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.
 
 
 

التعليم العالى

جامعة حلوان

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

اخبار مصر



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