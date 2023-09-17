اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

توزيع منهج اللغة العربية للصفوف الابتدائية بالعام الدراسي الجديد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:27 م
توزيع منهج اللغة العربية للصفوف الابتدائية بالعام الدراسي الجديد خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة  أنه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (1)
خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (1)

خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (2)
خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (2)

خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (3)
خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (3)

خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (4)
خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (4)

خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (5)
خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية (5)

 


التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024



الموضوعات المتعلقة

وكيل "تعليم دمياط" يتابع استعدادات المدارس لبداية العام الدراسى الجديد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:45 م

كيف استعدت منطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسي الجديد؟.. تجهيز عدد من المعاهد لدخول الخدمة العام المقبل لخدمة الطلبة بالقرى والمدن.. ورئيس المنطقة الأزهرية: إحلال وتجديد وإنشاءات في 7 معاهد بالقرى والنجوع.. صور

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:00 م

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م

محافظ الجيزة: دخول 28 مدرسة جديدة الخدمة وتوسعات بالعام الدراسى الجديد

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة