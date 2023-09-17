تنسيق جامعة الأزهر: فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين 20 سبتمبر ونتيجة المدينة الأسبوع المقبل

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد الشربينى ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن تعديل الرغبات والمتخلفين عن التنسيق سيبدأ يوم الأربعاء 20 سبتمبر وحتي الجمعة 22 سبتمبر ، كما تم تطبيق قرار خفض التنسيق 1%لطلبة شمال سيناء، مع اولوية للسكن بالمدينة الجامعية

واضاف ان الاسبوع القادم سيتم اعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدينة الجامعية، مضيفا انه تقرر فتح باب التنسيق للطلبة الوافدين لمدة 48 ساعة من يوم الاربعاء 20 سبتمبر، كما ستتاح النتيجة على موقع الجامعة وبوابة الحكومة.

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات العام الدراسى الجديد 2023-2024، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة،ان عدد الطلاب الناجحين 86451، والذين تقدموا للتنسيق 72130، وتم توحيد الحد الادني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 96.15% ، وطب دمياط بنين وبنات 95.38%، طب اسيوط بنين وبنات 94.77%.

واضاف الحد الادني لهندسة القاهرة بنين وبنات 91.23%وهندسة بنات قنا وهي كلية مستحدثة 90.92% وهندسة قنا بنين 90.15%.

وتابع: كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة 93.54%، وكلية الصيدلة بنين وبنات اسيوط 92.77%،كلية طب اسنان بنين وبنات القاهرة 94.62%،كلية طب اسنان بنين اسيوط 94.31%.