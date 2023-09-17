تفاصيل مشروع بحثى لإنتاج الوقود من زيت الطعام المستهلك بجامعة طنطا.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

كشف الدكتور مدحت أبو اليزيد، أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا ، عن تفاصيل المشروع البحثي الموجود بمعمل القوى الميكانيكية بالكلية، والخاص بإنتاج الوقود الحيوي من هالك زيت الطعام المستهلكة، لإنتاج كميات كبيرة من الوقود الحيوي.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، بانه يتم وضع الزيت المستهلك في خزان وإضافة عليه مواد كيماوية بنسب معينة وعقب التفاعل ينتج زيت يشبه الديزل بنفس الخواص الفيزيائية والكيميائية واطلقنا عليه الديزل الحيوي.

وأشار أنه يتم استخدام هذا الوقود الحيوي في تشغيل المحركات بالمعمل، وأن هذا الوقود يتميز بأنه ناتج من الطاقة المتجددة ويحتوي على نسبة عالية من الأكسجين وبالتالي يترتب عليه انبعاثات أقل ويحسن من أداء المحرك

وأوضح أن هذا الوقود يستخلص من مخلفات صديقة للبيئة، وبجانب هذا الوقود يُنتج مادة الجلسرين والتي تدخل في تصنيع الصابون والمواد التجميلية، وهو ما يعود بدخل كبير، مشيرا إلى أن المشروع قادر على إنتاج وقود بديل من مخلفات صديقة للبيئة للقضاء على ظاهرة تدوير زيت الطعام المستهلك مما قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة.

وأشار إلى أن المشروع البحثي له ملكية فكرية لمنفذيه، ويتم تدريب وتعليم الطلبة على كيفية استخدام هذا المشروع البحثي وطريقة وكيفية إنتاج الوقود منه والنسب المحددة من المواد الكيميائية اللازمة لعملية التفاعل.