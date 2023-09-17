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تفاصيل أماكن معارض "أهلا مدارس" فى الجيزة.. أبرزها أرض المطاحن بفيصل

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:09 ص
تفاصيل أماكن معارض "أهلا مدارس" فى الجيزة.. أبرزها أرض المطاحن بفيصل معارض أهلا مدارس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الأسر المصرية فى التجهيز لمتطلبات العام الدراسي، تشهد محافظة الجيزة افتتاح 5 معارض رئيسية في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وذلك خلال الفترة من 17/9/2023 وحتى 14/10/2023.
 
وتطرح المعارض كافة المستلزمات من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية ومنتجات جلدية وملابس والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومنتجات وسلع غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.
 
وتنظم معارض "أهلا مدارس" في محافظة الجيزة في الأماكن التالية:
 
-فيصل - شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلي.
 
-إمبابة - حي شمال إمبابة أرض المطار.
 
-البدرشين - مدينة البدرشين شارع بورسعيد.
 
-العمرانية - العمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.
 
ومن جانبه، قال المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن معارض أهلا مدارس من أهم المعارض الجماهيرية التي تلبي احتياجات المواطن من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجميع مراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن بعض المنتجات الغذائية، وكل ذلك بخصومات حصرية وأسعار منافسة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المحلات التجارية. 
 
وأضاف أن الغرفة من جانبها ستوفر للعارضين أماكن مجهزة للعرض وحملات دعاية مكثفة مجانا ودون أي رسوم، كما شدد على استعداد مجلس إدارة الغرفة لتقديم أي دعم مادي إضافي مطلوب مقابل خروج المعرض في أفضل صورة ممكنة وتحقيق هدفه المرجو في بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار أقل من السوق لسكان المحافظة تخفيفا للأعباء الاقتصادية.

معارض اهلا مدارس

اهلا مدارس

محافظة الجيزة

الجيزة

العام الدراسي الجديد



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