تعرف على تفاصيل الخريطة الصنفية لمحصول القمح

كتبت أسماء نصار

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل والتوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية والتى زادت إلى 7000 حقل إرشادي للقمح، وحوالي 650 حقلا إرشاديا للذرة.

كما يتم التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية للمحاصيل الأخرى.

يشار إلى أن أصناف القمح المعتمدة من قِبل وزارة الزراعة ومعهد بحوث القمح، تُمثل إحدى الركائز الأساسية، لتحقيق أفضل النتائج القياسية "معدلات الجودة وحجم الإنتاجية خلال الموسم، شريطة الالتزام بتنفيذ المُعاملات والتوصيات الفنية، والتي بمثل تجاهلها مؤشرًا سلبيًا، وهو ما يحتم تسليط الضوء عليها، والتوعية بأهميتها وخطورة إهمالها.

وحددت الخريطة الصنفية التي أجازتها وزارة الزراعة أفضل أصناف القمح التي يمكن زراعتها بكل قطاع، تبعًا للطبيعة الجغرافية والظروف المُناخية السائدة بكل منطقة، بعد إخضاعها لمئات التجارب والاختبارات القياسية على مدار عدة سنوات.

وفى قطاع الجيزة والوجه البحري تم تحديد أصناف مصر 3 – مصر 4 “قد لا يتوافر بشكل كبير هذا العام نظرًا لاستخدامه في إنتاج التقاوي” – سخا 95 – جيزة 171 - سدس 14.

‎أما فى الفيوم ومصر الوسطى "بني سويف، المنيا” – مصر 1 – مصر 3 – مصر 4 “قد لا يتوافر بشكل كبير هذا العام نظرًا لاستخدامه في إنتاج التقاوى" – سخا 95 – جيزة 171 – سدس 14 3.

‎وفى مصر العليا "أسيوط وكافة المحافظات الجنوبية ” – مصر 1 – مصر 3 – مصر 4 " قد لا يتوافر بشكل كبير هذا العام نظرًا لاستخدامه في إنتاج التقاوي" – سخا 95 – جيزة 171 – سدس 14 – جميزة 11 – سدس 12 – بني سويف 5 – بني سويف7 .