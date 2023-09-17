تعاون بين "تنمية المشروعات" وبنك الإعمار الألمانى لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز سبل التعاون مع كبرى جهات التمويل الدولية المعنية بالأنشطة التنموية، والمساهمة فى خطط الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع أصحاب المشروعات على تطبيق آليات تسهم فى الحفاظ على البيئة وتساعدهم على الترشيد فى استهلاك الموارد المتاحة.

وقع باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة دانييلا بيكمان رئيس إدارة شمال أفريقيا ببنك الإعمار الألمانى اتفاقية تتيح تمويلا قدره 12 مليون يورو لجهاز تنمية المشروعات بهدف توفير الدعم المالى والفنى للمشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابى على المناخ فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومنها على سبيل المثال تشغيل طلمبات الرى بالطاقة النظيفة بدلا من المحروقات.

وأكد رحمى على أن هذا التمويل الجديد يأتى ضمن خطة عمل الجهاز للمساهمة فى جهود الدولة للحد من التلوث والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والعمل على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية العالمية. وأضاف رحمى أن بنك الإعمار الألمانى يعد من أهم الجهات ألمانحة والداعمة لأنشطة الجهاز فى مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمى بجهود وزارة التعاون الدولى ودعمها المستمر للتنسيق مع مختلف الجهات ألمانحة والدولية للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن هذا التمويل الجديد الذى يقدمه بنك الاعمار الألمانى يأتى استكمالا للتعاون السابق والمثمر بين الجانبين والذى ساهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى نجحت فى توفير فرص عمل مستدامة أدت لتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها. وأضاف رحمى أن التعاون بين الجانبين يشهد نقلة نوعية فى المرحلة الحالية للعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابى على المناخ وتيسير حصول أصحابها على الخدمات المالية والفنية المتنوعة.

من جانبها أعربت بيكمان عن تقديرها لجهود الجهاز وتطلعها لتعزيز التعاون المشترك فى المستقبل بين الجانبين مما يسهم فى دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استخدام تلك المشروعات للطاقة المتجددة ورفع قدراتها الإنتاجية مع مراعاة شروط الحفاظ على البيئة.