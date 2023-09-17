اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تدمير وتضرر 6142 عقارا بـ"درنة" فى إحصائية أولية جراء إعصار ليبيا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:33 ص
تدمير وتضرر 6142 عقارا بـ"درنة" فى إحصائية أولية جراء إعصار ليبيا الإعصار فى ليبيا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر الذي ضربها بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان فريق الطوارئ الليبي في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى .

وأشار البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة قدرت بــ6 كيلو مترات مربعة .


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