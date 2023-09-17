تخفيضات 10% على الكتب الخارجية بمعرض أهلا مدارس بشارع فيصل فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

ساعات قليلة وتفتتح محافظة الجيزة معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، لتوفير احتياجات الطلاب من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية وملابس وزي مدرسي بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وسوف يتيح المعرض جميع الكتب الخارجية للسنوات الدراسية المختلفة بتخفيضات تصل لـ10٪؜، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

ويتيح المعرض، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.