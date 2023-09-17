اليوم السابع
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تحصين 627 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:31 ص
تحصين 627 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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اختتمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين فعاليات الحملة القومية الثانيه لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها، حيث قامت المديرية بتحصين 627 ألف  رأس ماشية منذ إنطلاق الحملة وحتى نهايتها. 
 
وتأتى هذه الحملة فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .
 
من جانبها أكدت  الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.
 
 
 

حملات بيطرية

الحمى القلاعية

محافظة البحيرة

الطب البيطرى

نائب محافظ البحيرة



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