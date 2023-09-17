تجديد حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

كتبت امنية الموجي

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات الأمنية، عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.

كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان) لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.