بعد أداء النائب العام اليمين الدستورية.. تاريخ نواب عموم مصر 24 نائبا عاما فى 145 سنة

كتبت أمنية الموجي

24 نائبًا عامًا مروا على مصر خلال 145 عام من شغل منصب النائب العام، والذى يعتبر رأس جهاز النيابة العامة، وغالبا ما يشغل المنصب عضو بالمجلس الأعلى للقضاء بدرجة وزير وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الجمهورية مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، بدأ عام 1881 بتولى المستشار اسماعيل يسري باشا إلى أن تولى المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الحالي والذى أدى اليمين الدستورية اليوم الأحد، جاء خلالهم 5 أجانب فقط خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

ويُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصرياً، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم، ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.

ونص الدستور على مادة خاصة موضحة لكيفية اختيار النائب العام، حيث نصت المادة 189 على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".

وعن اختيار النائب العام استكملت المادة "ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وعُين أول نائب عام فى مصر منذ ١٤٥ سنة، وهو اسماعيل يسري باشا فى 29 نوفمبر 1881، وخلال الفترة الماضية إلى تولى المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الحالي المنصب، 24 نائب عام بمصر، منهم 5 أجانب خلال فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وفى نوفمبر 1908 منع تولي أي أجنبي لهذا المنصب، ولم تكن هناك مدد محددة لتولى المنصب سابقا حيث تولى المنصب أكثر من نائب عام عدة دورات متتالية.

وفي عام 1984 تم تحصين النائب العام ضد العزل، وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.

تعرف على تاريخ منصب النائب العام ونواب عموم مصر:

* إسماعيل يسري باشا أول نائب عام مصرى تولى من نوفمبر 1881 حتى مارس 1883.

* سير بنسون ماكسويل تولى فى مارس 1883 وانتهى 1887

* إيموند وست تولى 1887 إلى 1891

* مسيو لوجول فرنسي من 1891 إلى 1895

* إسماعيل صبري باشا تولى من أبريل 1895 إلى 1900.

* كوربت بك (إنجليزي) تولى أبريل عام 1900 حتى نوفمبر 1908).

* عبد الخالق ثروت باشا تولى فى نوفمبر 1908 حتى أبريل 1914.

*مسيو فان دن بوش "لجيكي"

* المستشار على نور الدين.

* المستشار محمود عزمي.

*المستشار عبد الرحمن الضوير.

*المستشار عبد الرحيم غنيم.

* المستشار محمد عبد السلام تولى فى أغسطس 1963 حتى 1969.

* المستشار على نور الدين.

* المستشار محمد عبد العزيز الجندي.

* المستشار بدر المنياوي تولى فى عام 1988 .

* المستشار رجاء العربي

* المستشار ماهر عبد الواحد تولى فى يوليو 1999 حتى 2006.

* المستشار عبد المجيد محمود تولى فى يوليو 2006 حتى نوفمبر 2012.

* المستشار طلعت إبراهيم عبد الله عُين فى نوفمبر 2012 حتى يوليو 2013.

* المستشار الشهيد هشام بركات تولى فى يوليو 2013 حتى استشهاده فى يونيو 2015.

*المستشار نبيل أحمد صادق تولى فى سبتمبر 2015 وتنتهى فى سبتمبر عام 2019.

* المستشار حماده الصاوي التي بدأت فترة توليه المنصب في 19 سبتمبر 2019 حتي 19 سبتمبر المقبل.

٠المستشار محمد شوقي عيد تبدأ فترة توليه المنصب في سبتمبر 2023 وتنتهي بعد 4 سنوات قادمة.