بدء تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار السريع قنا - الغردقة - سفاجا بطول 225 كم

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لمحطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني(أكتوبر/أسوان/ابوسمبل ) والخط الثالث( قنا / الغردقة / سفاجا)، حيث تم متابعة بدء أعمال تنفيذ المحطة والتقى الوزير بعدد من أهالى المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأكد لهم الأهمية التنموية الكبيرة لهذا المشروع، مشيرا إلى أن المحطة ستوفر العديد من فرص العمل لأهالى المنطقة وقنا سواء أثناء مراحل التنفيذ فى مختلف تخصصات البناء والتشييد بالاشتراك مع الشركة المنفذة او أثناء تشغيل المحطة مشيرا إلى أن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر هدفها الأساسى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات.

كما أشار الوزير إلى أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع يعتبر جزءاً من الممر اللوجيستى التنموى ( سفاجا /قنا/ ابوطرطور ) وسيساهم فى ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثانى والثالث من الشبكة بالاضافة إلى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة أيضا فى منطقة قنا كما سيخدم حركة السياحية حيث سيربط بين المناطق السياحية بأنواعها ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية فى الأقصر ) بالإضافة إلى أن استخدام المحطات التبادلية مع الخط الثانى بما يمكن السائح من الوصول إلى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.

وأضاف أن الخط سيساهم أيضا فى الخدمات اللوجستية وعملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد و الوادى الجديد من و إلى ميناء سفاجا مثل صادرات الفوسفات بالوادى الجديد و والألومنيوم فى نجع حمادى وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائى السريع كما سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومى بمنطقة المثلث الذهبى وتشجيع أهالى المحافظات الأخرى للإنتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة فى هذه المحافظة.

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائى السريع الجارى انشائها مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم، وأن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 6 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 12 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و6 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

كما يتضمن الخط الثالث إنشاء ثلاث محطات هى الغردقة (محطة للقطار السريع) التى تم اختيار موقعها فى موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ بما يخدم قاطنى مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين وخدمة مطار الغردقة ومحطة ٠ سهل حشيش(محطة للقطار الإقليمي).

والتى تم اختيارها اقرب ما يكون للمناطق السياحية فى سهل حشيش ومحطة سفاجا (محطة للقطار السريع) التى ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا من خلال وصلة و ارصفة الشحن لميناء سفاجا البحرى.